Президент назначил 137 грантов для молодёжи
23:40, 30 января 2007Разное
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Об этом сообщает его официальный сайт
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим распоряжением “с целью реализации значимых творческих проектов в социальной и гуманитарной сферах” назначил на 2007 год 60 грантов Президента Украины для одаренной молодежи.
Следующим своим распоряжением Президент Украины, “в соответствии с Указами Президента Украины от 9 апреля 2002 года № 315 и от 24 декабря 2002 года № 1210” назначил на 2007 год 77 грантов Президента Украины для поддержки научных исследований молодых ученых.
Тексты распоряжений обнародовало Официальное интернет-представительство главы государства.
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