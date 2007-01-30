Президент назначил 137 грантов для молодёжи

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим распоряжением “с целью реализации значимых творческих проектов в социальной и гуманитарной сферах” назначил на 2007 год 60 грантов Президента Украины для одаренной молодежи.

Следующим своим распоряжением Президент Украины, “в соответствии с Указами Президента Украины от 9 апреля 2002 года № 315 и от 24 декабря 2002 года № 1210” назначил на 2007 год 77 грантов Президента Украины для поддержки научных исследований молодых ученых.

Тексты распоряжений обнародовало Официальное интернет-представительство главы государства.