В центре Симферополя на тротуар рухнул балкон

Сегодня ночью в центре Симферополя на улице Пушкина на одном из зданий обвалился балкон.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, долгое время балкон был излюбленным местом курения сотрудников одного из банков, расположенного в этом здании.

По данным пресс-службы, скорее всего, причиной обрушения послужил износ конструкций. «Здание дореволюционной постройки не один раз подвергалось реконструкции и бесчисленным ремонтам, сам же балкон ремонтировали только косметически. Пришло время, и поржавевшие металлические конструкции не выдержали нагрузки», – отметили в МЧС.

Дежурившие в эту ночь внутри помещения охранники банка услышали шум и грохот. Выйдя на улицу, они увидели под окнами упавшие детали балкона, сам же балкон, сложившись, остался висеть над окнами магазина. Улица Пушкина всегда многолюдна, даже ночью. Только по счастливой случайности никто из полуночников не проходил в это время.

Как сообщили в МЧС, сегодня на заседании комиссии по ТЭБ и ЧС Центрального района г. Симферополя будет решаться вопрос о демонтаже нависшей над тротуаром тяжеловесной плиты. «На этом здании имеется еще один точно такой же балкон, который ждет своего времени, чтобы упасть», – подчеркнули в пресс-службе.