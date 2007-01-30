В Бельгии курящих школьников запрут в клетке

В бельгийской школе учащимся позволили курить, находясь в специальной клетке и нося специальный бейдж на груди, передает интернет-издание IOL-News.

Такое нововведение касается учеников Института Везалиуса (Vesalius Institute) старше 16 лет. На обязательном для ношения курильщиками бейдже изображен рентгеновский снимок легких курящего человека.

По словам самих учащихся их не столько смущает обязательное ношение бейджа, сколько необходимость курить, находясь в клетке.

Представитель бельгийского уполномоченного по правам детей также выступил с критикой этого нововведения, заявив, что для борьбы с курением можно было придумать более демократичные меры.

Лента.ру