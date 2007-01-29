В Крыму спасатели нашли двух россиян

Специалисты контрольно-спасательной службы Крыма спасли двух россиян, заблудившихся в метель в горах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, 33-летний и 29-летний москвичи отправились из Коктебеля в сторону Перевального еще 26 января. При этом они не знали о штормовом предупреждении, объявленном на эти выходные на полуострове.

Россияне находились в районе плато Караби-яйла, когда внезапно пошел снег, поднялся сильный ветер и началась метель. Видимость ухудшилась настолько, что дальше десяти метров уже ничего не было видно. Путешественники быстро потеряли все ориентиры. Проблуждав около четырех часов, москвичи поняли, что без помощи не обойтись. Они с трудом дозвонились в МЧС. Спасатели МЧС связались с контрольно-спасательной службой Крыма. Случайно, в районе, где предположительно могли находиться мужчины, оказалась группа спасателей, которые ехали по хозяйственным делам к метеостанции на Караби-яйла, где расположен один из контрольно-спасательных пунктов.

Когда спасатели связались с москвичами, они не могли определить, где находятся. Позже, около девяти часов вечера снег прекратился, ветром разогнало тучи, они увидели что-то, похожее на старый указатель, и спасателям удалось выяснить их местоположение.

Спасатели доставили россиян в Симферополь. Вся спасательная операция заняла около восьми часов.