В Киеве произошел взрыв в жилом доме

В Шевченковском районе Киева (ул. Зоологическая, 4), в пятиэтажном жилом доме на пятом этаже в квартире, при проведении ремонтных работ газового оборудования (замена газового вентиля) произошел взрыв природного газа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, жертв, пострадавших и разрушения несущих конструкций дома нет. В результате взрыва поврежены входные двери квартиры и выбито стекло на лестничной клетке с 5 по 3 этаж.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в г. Киеве.