У берегов Индонезии обнаружены обломки разбившегося 1 января ”Боинга”

В Индонезии на дне моря обнаружены фрагменты самолёта, возможно, это обломки пассажирского "Боинга", который разбился 1 января.

Как передает ИТАР-ТАСС, сегодня в районе острова Сулавеси минный тральщик обнаружил крупные металлические предметы. Они разбросаны по дну на глубине от 500 до почти 2000 метров. Добраться до них пока невозможно. На индонезийский военных кораблях отсутствует необходимое оборудование. Завтра в район поисков должно прибыть американское океанографическое судно.

Напомним, на борту Боинга находились около ста человек. Он совершал перелет с Явы на Сулавеси.