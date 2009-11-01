Кто и как эксплуатирует эпидемию гриппа

Впечатление

Смотрела сегодня утром телешоу в прямом эфире под названием “Селекторное совещание у премьер-министра по вопросам эпидемии гриппа”. Было скучно и неинтересно. Юлия Владимировна театрально раздавала указания своим министрам, которые по очереди отчитывались о сделанном и запланированном. Периодически их речи скрашивали прямые включения из пострадавших областей – с таких же селекторных совещаний местного уровня.

Тимошенко рассказывала, как все контролируется и что почти все проблемы правительство уже порешало, а главы облгосадминистраций из карантинных регионов рассказывали, что ситуация за прошлую ночь “ухудшилась”.

Не буду пересказывать, кто там что говорил, но видно было, что цель шоу – показать людям, как решительно правительство взялось за борьбу с новейшим злом. Поделюсь лишь впечатлениями.

Ну откуда в Украине калифорнийский грипп?

Во-первых, зная уровень нашей медицины и квалификацию большинства медработников, с которыми сталкивалась неоднократно, убеждена, что никто в большинстве медицинских учреждений Украины совершенно не представляет, с чем имеет дело. У меня нет никаких оснований доверять словам чиновников о том, что вирус, косящий людей, в действительности является тем самым свиным или калифорнийским гриппом, который импортирован к нам из европейских стран или Америки. Дело в том, что в Украине нет никакой санитарно-эпидемиологической службы – имеется лишь структура с таким названием. Занимается она разрешениями, лицензиями и другими коррупционными делами и не имеет никакого отношения к эпидемиям, массовым отравлениям, качеству пищевых продуктов и т.п. Именно коррупцией в системе здравоохранения объясняется удивительная частота и массовость отравлений детей в школах и вспышки страшных, кое-где давно забытых в мире болезней. Любая инфекционная болезнь, существующая в мире (за исключением тех, которые связаны с климатическими условиями) присутствует в Украине и распространена намного больше, чем в развитых странах. Это и коровье бешенство, и куриный грипп, и СПИД, и туберкулез, и сибирка, и много другого... Это же касается сего загадочного “калифорнийского гриппа”. Никакой он, конечно, не калифорнийский – скорее в Калифорнию пришел из антисанитарных просторов СНГ, где никто ничего не контролирует, не разбирается в этом и не хочет разбираться (попробуйте, найдите хоть одного работника санитарных служб, который хотя бы знает английский язык и читает специальную литературу).

Бесспорно, мы имеем дело с нашим родным гриппом – тем самым, что и в прошлом году, в позапрошлом году и раньше – конечно, он прошел мутацию и “адаптировался” к новым условиям. По моему убеждению, никто никаких проб не брал и в Лондонскую лабораторию не посылал, о чем рассказывают чиновники, имитируя бурную деятельность. Это типичное очковтирательство, к которому наши должностные лица привыкли.

Вакцинация, "антифлю", откаты и прочие статьи дохода

Во-вторых, я видела оживление в их рядах, когда кто-то заговорил о необходимости антивирусной вакцинации. У кое-кого в глазах замелькали цифры – сколько на этом можно заработать и украсть.

Любой человек с нормальным медицинским образованием (таких у нас немного) знает, что прививка против гриппа во время эпидемии может разве что навредить. Если она настоящая, а не липовая. Фальшивая прививка (если вводят какой-то невинный раствор) не навредит, зато дает возможность заработать безумные деньги на протяжении нескольких недель.

Еще чиновник, кажется из Львова, жаловался во время прямого включения из обладминистрации, что у них в одной больнице имеется очень ценный препарат, его мало, но он очень эффективен. Это была реклама, поэтому не называю этот препарат. Позже разошлась информация, что подобные лекарства могут производить в Харькове – и очень быстро.

Здесь нечего комментировать. Скажу только, что лечить, не зная точного диагноза (идентифицировать в современных терминах этот грипп, думаю, отечественная медицина не в состоянии) и не имея представления о лечебных особенностях препарата – ну, это, извините, чистый бизнес... Да еще если наши спецы возьмутся за его производство.

Кстати, хочу сказать и о российских “спецах”. Недавно на украинском рынке появились достаточно дорогие российские так называемые «противогриппозные препараты» (антихверон или как-то так). Их дистрибьюторы активно работают с нашими врачами. Не спешите покупать, если доктор рекомендует вам найти в аптеках российский противовирусный препарат за 270 гривен. Как говорят в России, “чистое разводилово”...

Эпидемия как предвыборная технология?

В-третьих. Думаю, реальной эпидемиологической картины мы в действительности не знаем. Министр здравоохранения, к его чести, намекал, что какой-то уникальности в ней не видит. В раскручивании темы “импортного гриппа” не последнюю роль сыграл политический фактор.

Да, грипп действительно бушует (как и каждый год). Да, наши санэпидемслужбы не знают с чем имеют дело (как и каждый год). Люди мрут (может, даже больше, чем каждый год).

Грипп начался в западной Украине по объективным причинам – там зима наступила еще в первой половине октября, со снегопадами и морозами.

Но мы не знаем в действительности, как ведется статистика распространения болезни и смертности. Не знаем, вообще ли она отвечает действительности. Почему нам не покажут, как ситуация развивалась в прошлом году, в позапрошлом и раньше – на графиках, таблицах, диаграммах?

Я не привыкла верить чиновничьим отчетам еще с Чернобыльской катастрофы. А во время избирательной кампании любая статистика может готовиться так же, как рейтинги политиков, «вычисленные» в их штабах.

Эпидемия, бесспорно, имеет место. Но так же бесспорно, ее по-своему направляют и используют в своих целях наши государственные мужи и жены. Эпидемическая паника очень быстро затмила собой педофильный скандал, который, в свою очередь, пришел на смену делу о фальшивом дипломе господина Кислинского...

Как ни странно, всем нынешним политикам-тяжеловесам эпидемия гриппа может принести определенные дивиденды (как они это понимают). Президенту – шанс покритиковать правительство за слабость и неэффективность – и он будет в этом абсолютно прав. Премьер-министру Тимошенко – возможность продемонстрировать решительность в борьбе с якобы абсолютно неожиданным и не зависимым от ее деятельности злом. А главное – отвлечь внимание от усиления экономического кризиса, не говоря уже о педофильном скандале. Януковичу – неограниченное пространство для обвинения всех и вся – на то ведь он и оппозиция.

Кроме того, эпидемия дает возможность всем политическим игрокам отказаться от дорогих массовых мероприятий, на которые тратиться не любит никто, но вынуждены все – потому что другие так делают...

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Если эпидемия, нагрянувшая в разгар президентской кампании, принимается на вооружение избирательными штабами с технологической целью, то интересно, к каким еще скандалам нам нужно готовиться, которые информационно перекрыли бы эту беду?

В голову лезут российские выборы 2000 года... Нет, о таком лучше не думать...

Оксана Охримчук, Москва–Киев