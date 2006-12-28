Что Путин мог обещать Януковичу в лимузине?

Мнение

Ну о чем, собственно, Путин мог говорить с Януковичем по дороге в аэропорт?

Ответ был очевиден и раньше, но после того, как сам Янукович сформулировал его на пресс-конференции, все стало понятно: ни о чем.

И в самом деле, ну какие такие стратегические или хотя бы тактические вопросы эти два политика могли обсуждать в автомобиле – так, чтобы их никто не слышал?

Янукович сказал, что якобы говорилось об участии Украины “в разработках нефти и газа на территории России на тех же условиях, на которых аналогичные проекты осуществляет Германия”.

Но зачем Путину брать Януковича в машину, чтобы обсуждать нечто подобное? Это ведь столь благородная тема, что ее бы лучше в прямом эфире – обоих государств – обсуждать, а не тайно – за пуленепробиваемым стеклом президентского лимузина. Народ за такие благие намерения, особенно в Украине, только аплодировать будет...

Потому сомневаюсь, что на самом деле они говорили о чем-то серьезном.

Намерение было одно: Путин хотел показать своим избирателям, что у него в Украине “все схвачено”, что Янукович – фигура несамостоятельная, пляшет под его, Путина, дудку, и принимает указания непосредственно от него. Кроме того, украинцам Путин хотел продемонстрировать, к кому из наших политиков он более благосклонен и кто реально «решает вопросы» отношений со стратегическим внешним партнером. Вот и все. В действительности же ни о чем важном они не говорили и говорить не могли. Хотя бы потому, что не существует таких важных тем.

Путин хорошо понимает, что договариваться о каких-либо важных для РФ вещах – как, например, о передаче газопроводов России или других вопросах собственности, затягивания со вступлением Украины в НАТО, о ЕЭП, проблемах Черноморского флота и т д. – с Януковичем не стоит. Он этих вопросов на самом деле не решает, как не решает их единолично никто. Украина – не Россия и не Туркменистан, у нас пока еще своего пахана нет.

Тем не менее, они не ехали молча. Но и о книжках и театрах они вряд ли говорили. Хотя бы потому, что ни интеллектуальный, ни духовный уровень развития обоих не столь высокого уровня... Ради приличия Путин, наверное, о чем-то расспрашивал Януковича – может, о его видении политической ситуации в Украине – например, полностью ли донецкие контролируют Верховную Раду, ситуацию в регионах, – а также о впечатлениях от поездки в США, об участии в похоронах Туркменбаши и пр.

Но ничего интригующего, скорее всего, в том автомобиле не происходило. А уже тем более Путин ничего Януковичу не обещал.

Оксана Охримчук, г. Киев – Москва