В МИД Польши оправдываются за ремонт туалета

В Министерстве иностранных дел Польши вынуждены оправдываться за запланированный ремонт двух туалетов и маленькой кухни в помещении министерства, на который планируется потратить около 100 тыс. евро.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, пресс-секретарь министерства Пётр ПАШКОВСКИЙ убеждал в прямом эфире TVN24, что такой дорогой ремонт является не расточительством, а необходимостью.

“Нужно принять во внимание функции, которые выполняют эти два туалета. Эта часть министерства является настоящей визиткой страны”, - сказал он, объясняя плановый ремонт на первом этаже польского МИД.

По данным польских медиа, чиновники планируют отремонтировать 28 квадратных метров мужского и женского туалетов, а также небольшое помещение, которое используют в качестве мини-кухни. Эти комнаты, в частности, планируется выложить мрамором, заменить канализационные трубы, системы электро- и водоснабжения.

“Действительно планируется выполнить много работ”, - убеждал пресс-секретарь, который в то же время опровергал сообщения некоторых СМИ, что в туалетах планируется устанавливать краны стоимостью тысячу евро каждый.

“Порой журналисты выбирают “желтый” стиль информирования о деле. Показывают расточительную администрацию, которая щедрой рукой раздает государственные деньги, чтобы обеспечить себе наилучшие условия. А это не так”, - сказал П.ПАШКОВСКИЙ, добавив, что такие комментарии “парализуют” работу министерства.