На Киевщине перевернулась маршрутка: есть жертвы

6 октября в 08.53 на автодороге Узин - Устимивка, неподалеку от села Малая Антоновка Белоцерковского района Киевщины, маршрутка с людьми врезалась в дерево.

Как сообщает пресс-служба МЧС, водитель маршрутного автобуса БАЗ-079, в котором, по предварительным данным, находились 23 человека, двигаясь в Киев, не справился с управлением и врезался в дерево.

После этого автобус опрокинулся. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 1 человек, и пострадали 11, которые по большей части с тяжелыми травмами госпитализированы в Белоцерковскую, Рокитнянскую и Узинскую больницы.

Идет расследование. На месте работали подразделения МЧС, МВД, облавтодора и скорой медицинской помощи.

«Украинская правда. Киев»