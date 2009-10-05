Российский оппозиционер Михаил КАСЬЯНОВ презентовал в Москве книгу «Без Путина».

Как передает корреспондент УНИАН, книга написана в формате диалога М.КАСЬЯНОВА с журналистом Евгением КИСЕЛЕВЫМ.

На презентации М.КАСЬЯНОВ сообщил, что это книга выходит сейчас потому, что Россия вступила в новый период, который свидетельствует о том, что власть не считается с интересами граждан России.

«Сегодня всем сказано с экранов телевизоров, что Вы – люди никто. Эта власть не желает уже имитировать, что вчера имитировала и начинает просыпаться гражданское самосознание, прежде всего образованных людей, которые не хотят мириться с такой ситуацией», - сказал М.КАСЬЯНОВ.

По его словам, в книге представлен анализ многих событий, которые проходили в России при президенте Борисе Ельцине и Президенте Владимире ПУТИНЕ.

«Новая информация поможет гражданам осознать, что происходит вокруг. Сегодня это важно», - уверен он.

М.КАСЬЯНОВ считает, что первыми в России проснутся элиты – творческая, научная, и техническая интеллигенция, журналисты и экспертное сообщество – люди, которые привыкли, что их уважают за их профессионализм.

Он отметил, что первый тираж книги составил 10 тыс. экземпляров.

Кроме этого, по его словам, сейчас обсуждается вопрос о продаже книги за границей. В частности, в Украине и Грузии.

В свою очередь, Е.КИСЕЛЕВ сообщил, что смысл названия книги «Без Путина» заключается в том, что «жизнь, в которой мы живем, не называется словом «Путин».

«Страна на самом деле живет без ПУТИНА, и в этой стране можно жить, быть успешным, многого добиваться без оглядки на Владимира Владимировича», - сказал Е.КИСЕЛЕВ.

Книга участникам презентации выдавалась в «безопасной обложке» - обернутая в бумагу. Как объяснили организаторы – это сделано для того, чтобы не было видно названия книги.