Гудзенко: Кабмин вынуждает Украину попрошайничать в Беларуси

Сельское хозяйство вымирает, сахарная отрасль – первая ласточка. Об этом заявил член Президиума Политсовета Украинской селянской демократической партии Виталий Гудзенко.

«Как свидетельствует статистика, до 1991 года свеклосахарное производство Украины было представлено 192 сахарными и пятью сахарорафинадными заводами, семью тысячами больших свеклосеющих хозяйств. В отрасли работали свыше 1,5 миллиона рабочих. По объемам производства свекольного сахара Украина до 1990 года занимала первое место в мире. Отрасль обеспечивала до 13% поступлений в госбюджет Украины», - сообщил Виталий Гудзенко.

«Однако сегодня отрасль в упадке. Я, как человек, который работает на селе, знаю это не по статистике. В 2002 году в нашей стране работало возле 100 сахароперерабатывающих заводов. В 2008 году их осталось лишь 70», - отметил член Президиума Политсовета УСелДП.

По мнению Виталия Гудзенко, кризис сахарной отрасли частично связан с общими экономическими процессами.

«Подорожание нефти и, как следствие, продуктов ее переработки больно ударило по свеклосахарной промышленности. Дорого стоит современная техника, минеральные удобрения, химические средства защиты растений, горюче-смазочные материалы. А для выращивания свеклы, в расчете на гектар, этого нужно в несколько раз больше, чем, например, пшеницы», - отметил он.

По убеждению Виталия Гудзенко, в этих условиях производители сахарной свеклы как никогда нуждаются в государственной поддержке в виде дотаций на посевы этой культуры.

«Если такие меры не будут приняты, дефицита сахара не избежать. И тогда мы окажемся в абсурдной ситуации - страна, которая когда-то была главным экспортером сахара в мире, будет вынуждена покупать его за рубежом», – подчеркивает член Президиума Политсовета УСелДП.

«Уже сегодня Правительство ведет позорные переговоры с Беларусью о закупке 50 тысяч тонн сахара. Позорные для нас, потому что в Беларуси сахарная отрасль не только поддерживается, но и всесторонне развивается государством. А Украину – бывшего мирового лидера сахарного производства – вынуждают попрошайничать из-за доведения до упадка собственного сельского хозяйства», - отметил Виталий Гудзенко.