В Запорожье совершил вынужденную посадку Ан-12

В аэропорту Запорожья (ГП "Международный аэропорт Запорожье") совершил вынужденную посадку самолет Ан-12.

Как сообщили УНИАН в Запорожском теруправлении МинЧС, ЧП случилось накануне в 16.09.

"4 декабря в 16.09 в аэропорту Запорожья практически сразу же после взлета, состоявшегося в 15.40, из-за неполадок гидроусилителей рулевой системы совершил вынужденную посадку самолет Ан-12, следовавший маршрутом Запорожье-Турция. На борту самолета находилось 135 кг груза и 6 человек - члены экипажа. Данных о пострадавших нет", - сообщили в управлении МинЧС.

На место происшествия выезжали аварийно-спасательные службы аэропорта и главного управления МинЧС в Запорожской области.

Как сообщили УНИАН в руководстве госпредприятия "Международный аэропорт Запорожье", совершивший вынужденную посадку Ан-12 принадлежат запорожской авиакомпании "Мотор Сич".

За последний месяц это уже второе ЧП с самолетами данной авиакомпании: 12 ноября в Запорожье совершил вынужденную посадку пассажирский самолет авиакомпании "Мотор Сич" - Ан-140, следовавший из Киева в Анкару. Тогда причиной вынужденной посадки стала неуверенная работа одного из двигателей авиалайнера.