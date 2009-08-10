Детский казачий лагерь "Крым-Сечь" (фоторепортаж)

В период с 3 по 15 августа на территории заповедника Эски-Кермен проходит международный казачий военно-патриотический лагерь ”Крым-Сечь”. В лагере участвует молодежь от 10 до 18 лет из России, Беларуси и Украины. С детьми занимаются рукопашным боем, лесным ориентированием, альпинизмом, скалолазанием.

Фото Андрея Любимова / УНИАН