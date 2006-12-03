Севастополь - пятый по ВИЧ и первый по СПИДу

Севастопольский регион по количеству инфицированных на 100 тыс. населения занимает первое место в Украине по заболеваниям на СПИД.

Об этом в интервью газете «Слава Севастополя» сообщила заведующая местным центром борьбы и профилактики ВИЧ/СПИД Лариса БЕРЕЗИНА. По ее словам, если раньше в городе на протяжении года на учет в среднем становилось 150-170 человек, то за 10 месяцев текущего года этот показатель достиг 207. Всего же на учете в центре находятся 1013 человек, из которых больные СПИДом, – 163, причем 98 заболели в этом году.

Л.БЕРЕЗИНА выразила сожаление, что «Севастополь входит в первую пятерку наиболее пораженных регионов Украины». По ее словам, по заболеваемости ВИЧ-инфекцией «Севастополь уступает лишь Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Николаевской областям, а вот по заболеваемости на СПИД мы очутились на первом месте». Объясняется это тем, сказала она, что в Севастополе широко распространенная ВИЧ-инфекция, последней стадией которой является СПИД.

По словам заведующей центром, массовое выявление в Севастополе ВИЧ-инфекции наблюдалось в 1995-1997 годах, и в заразившихся тогда пациентов сейчас развивается СПИД-стадия.

Как сообщал УНИАН, в Севастополе за 10 месяцев этого года появилось на свет 42 ребенка, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, что в два раза больше, чем за весь 2005 год.