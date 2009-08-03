В Киевский зоопарк привезли четырех львят: самца и трех самочек.

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского зоологического парка, животных привезли из Калининградского зоопарка, где они родились 21 января нынешнего года. Вскормленные материнским молоком, львята весят 34, 35 и 39 кг (самочки), самец - 41 кг.

По словам зоологов киевского зоопарка, львята уже почувствовали и даже полюбили вкус мяса. Зверят в специальных транспортных контейнерах доставили самолетом в Киев из Калининград. Во время перелета животных сопровождали специалисты Киевского зоопарка, которые вместе с российскими коллегами перед этим готовили львят к перелету. Зверята перенесли путешествие нормально, но им нужно некоторое время на адаптацию. Поэтому, пока львята не освоились, посетителям их не будут демонстрировать. Как только специалисты зоопарка решат, что у животных прошел стресс от перелета, первыми их покажут представителям СМИ.

Комментируя это событие, генеральный директор Киевского зоопарка Светлана БЕРЕЗИНА отметила: «Передача Киевскому зоопарку львят – это знак признания компетентности наших специалистов в создании для животных условий, которые отвечают мировым стандартам. Думаю, в ближайшем будущем в нашем зоопарке появится еще несколько новых обитателей, и столетие своего существования Киевский зоопарк отметит пополнением экспозиции видами, которые могут считаться гордостью любого зоопарка Европы».

Соглашение между Киевским и Калининградским зоопарками о передаче львят было заключено еще 6 апреля, но оформление документов и подготовка животных к перелету заняли много времени.