Чешские отели из-за кризиса лишились трети доходов
Цены снижены, а туристов все равно мало
Чешские отели из-за кризиса потеряли до 35% своих доходов, нынешний туристический сезон будет самым худшим за последние 10 лет, свидетельствуют данные Чешской ассоциации отелей и ресторанов, обнародованные в воскресенье в Праге.
Причиной такого положения дел является резкое сокращение числа туристов, посещающих Чехию, а также связанное с этим снижение цен на отели.
По данным Чешской ассоциации отелей и ресторанов, отмечено значительное сокращение потока туристов из Германии, Великобритании, Ирландии, Японии, США, Испании и Бразилии.
Некоторые крупные отели были вынуждены объявить о сокращении персонала.
По данным Пражской информационной службы, занимающейся обслуживанием туристов, за шесть месяцев этого года сократилось число туристов, посетивших башню-музей Карлова моста, костел Святого Микулаша.
В сфере туризма только в Праге занято порядка 100 тысяч человек, доходы от туризма составляют 25% бюджета столицы Чехии.