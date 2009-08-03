Чешские отели из-за кризиса лишились трети доходов

Чешские отели из-за кризиса потеряли до 35% своих доходов, нынешний туристический сезон будет самым худшим за последние 10 лет, свидетельствуют данные Чешской ассоциации отелей и ресторанов, обнародованные в воскресенье в Праге.

Причиной такого положения дел является резкое сокращение числа туристов, посещающих Чехию, а также связанное с этим снижение цен на отели.

По данным Чешской ассоциации отелей и ресторанов, отмечено значительное сокращение потока туристов из Германии, Великобритании, Ирландии, Японии, США, Испании и Бразилии.

Некоторые крупные отели были вынуждены объявить о сокращении персонала.

По данным Пражской информационной службы, занимающейся обслуживанием туристов, за шесть месяцев этого года сократилось число туристов, посетивших башню-музей Карлова моста, костел Святого Микулаша.

В сфере туризма только в Праге занято порядка 100 тысяч человек, доходы от туризма составляют 25% бюджета столицы Чехии.

РИА "Новости"