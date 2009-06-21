Водителям маршруток вставят датчики

В Полтавском горисполкоме решили оборудовать до конца года 370 датчиками контроля городские маршрутки, автобусы и троллейбусы - для контроля за их передвижением и в целях улучшения транспортного обслуживания.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета Полтавы, в июле датчиками оборудуют первые 22 автобуса, потом 70 троллейбусов и т.д.

«Теперь водители не смогут уклониться от утвержденного маршрута, а если попытаются датчик выключить, то диспетчеру сразу же поступит об этом сигнал», - сказал представитель пресс-службы. По его словам, электронные системы контроля за движением общественного транспорта установят на транспортные средства перевозчиков, которые выиграли конкурс на 62-х маршрутах города.

По мнению властей города, после установки датчиков движение различных транспортных средств выровняется и не будет задержек на остановках. Один датчик движения "Тезе-А" стоит 1 тыс. 450 грн.

Помимо контроля за соблюдением установленных графиков, приборы имеют функции объявления остановок или туристических объектов, наблюдения за уровнем топлива, исчисление пассажиропотока и т.д. Конечной целью нововведения станет внедрение единого электронного билета, приобретя который, можно будет ездить на всех маршрутах.