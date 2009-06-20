Пора прекратить дискуссию о "плохом" и "хорошем" алкоголе

Украине необходимо перейти на европейские стандарты подхода к продаже и потреблению алкогольных напитков, заявляет заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал, открывая заседание круглого стола, посвященное обсуждению законопроекта «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий» (об ограничении потребления и продажи слабоалкогольных напитков)

Законопроект, внесенный народными депутатами Н.ТОМЕНКО, Евгением СУСЛОВЫМ и Наталией КОРОЛЕВСКОЙ, был зарегистрирован еще в декабре 2007 года. Он направлен на ограничение потребления и продажи алкогольных и слабоалкогольных напитков.

Данным законопроектом законодательно вносятся в категорию алкогольных напитков слабоалкогольные напитки и пиво, а также вводится ограничение на продажу слабоалкогольных напитков до 18 лет и запрещается продавать и потреблять пиво, алкогольные, слабоалкогольные напитки и табачные изделия в общественных местах, в частности в местах проведения массовых мероприятий.

5 марта 2009 года Верховная Рада приняла законопроект в первом чтении, за его принятие проголосовало конституционное большинство народных депутатов – 384.

«Идея моего законопроекта, который уже был принят Верховной Радой в первом чтении и который крайне необходимо принять до завершения этой сессии, заключается в том, что нужно наконец остановить виртуально дискуссию о «плохих» и «хороших» алкогольных напитках», - сказал сегодня Н.ТОМЕНКО.

По его словам, в силу финансовой поддержки определенных мифов в Украине до сих пор существует мнение, что слабоалкогольные напитки, в том числе пиво, не наносят вреда организму. «Десятки лет молодых людей Украины убеждали в том, что в Украине не существует пивного алкоголизма. К сожалению, достаточно послушать медицинских работников или родителей, чтобы понять абсурдность такого сформированного мифа», - отметил он.

Н.ТОМЕНКО отметил, что первая задача законопроекта – приравнять нормы законодательства по ограничению потребления продажи пива и слабоалкогольных напитков к алкогольным напиткам.

«Вторая, не менее важная его задача, связана не только со здравоохранением, прежде всего молодых людей, но и с безопасностью наших граждан. Это нормы, которые касаются ограничений по продаже и потреблению алкоголя, в том числе и пива в общественных местах», - сказал он.

Н.ТОМЕНКО также отметил, что выступает сторонником того, чтобы в таких местах полностью запретить продажу пива, алкогольных и слабоалкогольных напитков, в то же время, готов рассматривать компромисс, когда в данных местах будет разрешена продажа пива в пластиковой таре.

«В целом нужно сделать все, чтобы, как в любой цивилизованной стране во время массовых мероприятий не использовалась стеклянная тара. Это тем более важно, что мы должны готовить наших граждан к мероприятиям Евро-2012, когда количество любителей футбола будет достигать сотен тысяч в тех городах, которые будут принимать чемпионат», - сказал он.

По словам Н.ТОМЕНКО, нужно сделать все, чтобы к разгару летнего сезона законопроект был принят и в Украину вернулись европейские стандарты потребления пива и слабоалкогольных напитков.