Муж похоронил жену, замуровав ее тело в стене сарая

В Жашкове Черкасской области местный житель похоронил свою жену, замуровав ее тело в стене сарая. О факте смерти жены он никому не сообщил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом рассказал на пресс-конференции прокурор области Николай ЛИСОВЫЙ.

По его словам, через два месяца тело умершей женщины, упакованное в полиэтиленовую пленку, в сарае обнаружили местные правоохранители. Однако, проведя проверку, прокуратура района отказала в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления.

Как выяснилось, женщина, которая последние 10 лет была прикована к постели, умерла естественной смертью. «Быть похороненной во дворе своего дома было ее предсмертным желанием», - отметил Н.ЛИСОВЫЙ.