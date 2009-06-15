Для Абрамовича построена самая большая в мире яхта (фото)

Гамбургская судоверфь Blohm + Voss построила для российского миллиардера Романа Абрамовича самую большую и роскошную яхту в мире. Судно называется Eclipse (в переводе "Солнечное затмение") и стоит 340 млн евро, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на германские СМИ.

Новая яхта Р.Абрамовича достигает почти 170 м в длину. Корпус судна сделан из пуленепробиваемой стали, окна - из бронированного стекла. На борту установлена немецкая система оповещения о ракетном нападении. Кроме того, на яхте имеется 2 вертолета (с ангарами, как на боевом фрегате). Есть также мини-субмарина, способная погружаться на глубину до 50 м.

На яхте имеются 11 кают класса люкс для 24 гостей, два бассейна, кинотеатр и дискотека. Гостей яхты будет обслуживать команда из 70 человек. Содержание этого судна обойдется в 25-30 млн евро в год.

Eclipse - третья яхта Р.Абрамовича. Российский миллиардер также владеет крупнейшим в мире частным самолетом и еще двумя подводными лодками.

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