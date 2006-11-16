Севастопольская вода прошла проверку в Киеве

Киевский Институт гигиены и токсикологии имени Медведя не обнаружил отклонений от норм в пробах севастопольской воды на гидроузлах №1, №3 и №7.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью Севастопольской государственной региональной ТРК заведующий санитарно-гигиеническим отделом городской СЭС Роман ПРОСКУРНИН.

По его словам, вчера вечером СЭС Севастополя получила информацию Института гигиены и токсикологии имени Медведя по взятым лабораторным исследованиям проб воды на 1-м, 3-м и 7-м гидроузлах, которые она направила в этот институт. „По данным лабораторных исследований на токсичность воды, проводимых на биологическом субстрате животных, при проведении эксперимента отклонений не обнаружено”, - сказал он. Кроме того, как отметил Р.ПРОСКУРНИН, „проводились исследования нелетучих органических токсичных веществ по расширенному спектру. Заключение института: в представленных пробах не зарегистрированы токсичные органические вещества”. Водопроводная вода сейчас удовлетворяет нормам, ее можно употреблять в пищу”, - подытожил заведующий отделом СЭС.

В то же время он подчеркнул: „Если не проводить санацию существующих источников водоснабжения города, периодически подобная ситуация, произошедшая в городе 9 ноября, может возникать. Сейчас необходимо проводить соответствующие мероприятия в зонах Чернореченского водохранилища”.

Кроме того, он сообщил, что ситуация, возникшая в Севастополе, не единична для Украины. Аналогичный случай произошел в свое время в городе Комсомольск (Полтавская обл.) и в других местах, где используют днепровскую воду, утверждает представитель СЭС.

По мнению Р.ПРОСКУРНИНА, „сейчас нужно обратить внимание городской власти, инспектирующих органов на проблемы, существующие в районе Чернореченского водохранилища”.

По данным отдела информации и связей с общественностью Севастопольской городской государственной администрации, размещенным на сайте ГГА (отдел, в свою очередь, ссылался на официальную информацию городской СЭС), в киевский институт были направлены для исследования пробы воды из гидроузлов №№1, 3, 7 и пруда-накопителя воды реки Байдарка.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября около 22.00 на территории гидроузла №3 ГКП „Севгорводоканал” было обнаружено загрязнение водного объекта неустановленными веществами. Созданная межведомственная комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на системах центрального водоснабжения питьевой водой города Севастополя под руководством заместителя главы Севастопольской горгосадминистрации Игоря ЛОКТИОНОВА приняла решение о временном прекращении подачи питьевой воды утром 9 ноября. Были приняты меры по выявлению источника загрязнения. Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура 9 ноября возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 242 ч.1 Уголовного Кодекса Украины, - нарушение правил охраны вод, повлекшее за собой загрязнение поверхностных источников питьевых вод.

Вечером 10 ноября в Севастополе была возобновлена бесперебойная подача питьевой воды. Заместитель главного государственного санитарного врача Украины Михаил СИТЕНКО в тот же день в интервью журналистам сообщил, что предварительно основными причинами чрезвычайной ситуации и возникновения неприятного запаха стало соединение отмерших синезеленых водорослей (особенно значительное их количество собралось в пруду-накопителе воды в Байдарский долине, решением комиссии она была слита - УНИАН) и хлора на очистительных гидросооружениях, а также состояние гидросооружений Севастополя.