Частный самолет разбился в ходе предпродажной подготовки

Запорожская транспортная прокуратура в связи с падением легкомоторного самолета в Пологовском районе возбудила уголовное дело.

Как сообщил УНИАН старший следователь Запорожской транспортной прокуратуры Вячеслав ХОМУТСКИЙ, "уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил воздушных полетов, приведшего к гибели человека - ч.3 ст. 281 Уголовного кодекса Украины".

В ходе следствия по делу уже установлено, что падение произошло в период его так называемой "предпродажной подготовки".

"По словам хозяина самолета - жителя Донецкой области, имеющего дом и в с.Чубаревка Запорожского региона, он решил продать самолет, и для его подготовки к продаже пригласил мастера, который, как выяснилось, в процессе "предпродажной подготовки" совмещал обязанности механика и пилота", - рассказал В.ХОМУТСКИЙ, отметив, что полет, который закончился падением самолета, был несанкционированным.

Причины падения самолет предстоит установить экспертам Госавиаслужбы, которым для проведения расследования обстоятельств и причин падения самолета, будут переданы все материалы.

Как сообщал УНИАН, вчера в 19.00 в поле вблизи села Чубаревка Пологовского района Запорожской области во время несанкционированного полета произошло падение частного легкомоторного самолета «Х-32". Пилот от полученных травм скончался.

Данное падение самолета в Запорожской области второе за последние два года: ровно 2 года назад - 9 июня 2007 г. в Гуляйпольском районе Запорожской области при заходе на посадку разбился легкомоторный самолет Бекас - "Х-32", пилот которого от полученных травм так же скончался после доставки в реанимационное отделение ЦРБ.