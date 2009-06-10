Мужчину насмерть придавил старый фонарный столб

Погибший собирал металл

В Горловке Донецкой области вследствие обрушения 12-метровой железобетонной опоры освещения погиб мужчина. Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды МЧС Украины в Донецкой области, обрушившаяся опора освещения не эксплуатировалась. Предварительно установлено, что погибший мужчина, 1956 года рождения, проводил демонтаж опоры с целью изъятия металлических конструктивных элементов.

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