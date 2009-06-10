Мужчину насмерть придавил старый фонарный столб

01:52, 10 июня 2009
Разное
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Погибший собирал металл

В Горловке Донецкой области вследствие обрушения 12-метровой железобетонной опоры освещения погиб мужчина.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды МЧС Украины в Донецкой области, обрушившаяся опора освещения не эксплуатировалась.

Предварительно установлено, что погибший мужчина, 1956 года рождения, проводил демонтаж опоры с целью изъятия металлических конструктивных элементов.

 

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