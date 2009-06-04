Житель Черкасс засудил главного архитектора за бездеятельность

Исполнительный комитет городского совета Черкасс должен компенсировать одному из жителей Черкасс почти 250 тыс. грн. материального ущерба за бездеятельность бывшего главного архитектора города Василия ДМИТРЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, городской председатель Черкасс Сергей ОДАРИЧ на своей официальной Интернет-странице сообщил, что такое решение принял Сосновский районный суд Черкасс.

Как сообщил С.ОДАРИЧ, житель Черкасс, который проживает по ул. Фрунзе, неоднократно обращался к главному архитектору города В.ДМИТРЕНКО с требованием прекратить незаконное строительство жилого дома, который возводился гражданкой С. с нарушением санитарных норм - на расстоянии немногим больше 2 м от его дома, тогда как согласно закону это расстояние должно быть не менее 8 метров.

Главный архитектор Черкасс направил свою жалобу в Приднепровский районный суд города о сносе самовольной застройки в декабре 2008 года – только через два года после обращения жителя города.

Сосновский районный суд Черкасс признал, что нарушение имело место, как и бездеятельность главного архитектора города, и постановил взыскать с исполнительного комитета почти 250 тыс. грн. материального ущерба.

По сообщению С. ОДАРИЧА, сейчас Департамент бюджетной политики горсовета изыскивает возможность оплатить эти средства, а юридическая служба мэрии готовит иск к В.ДМИТРЕНКО, в котором будет просить взыскать с него аналогичную сумму в порядке регресса.