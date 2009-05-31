В Крыму спасли двух девочек, унесенных в море на надувном матрасе

В районе города Саки в Крыму спасли двух девочек, которых на надувном матрасе отнесло от берега в море на расстояние 1,6 км.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Крыму, информация о происшествии накануне поступила к спасателям от отдыхающего. «Для спасения детей направили моторный катер», - отметили бойцы МЧС.

Девочек-подростков - жительниц Симферополя, 1995 года рождения - подняли на борт катера и доставили на берег. В медицинской помощи спасенные не нуждались.