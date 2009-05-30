Экстремалы съезжаются в Винницу

29 мая в Виннице на территории Центрального парка культуры и отдыха открылся скейт-парк.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении по делам СМИ и связям с общественностью Винницкого городского совета.

Площадь парка составляет 1200 кв. м. Он будет многофункциональным, поскольку здесь смогут тренироваться скейтеры, роллеры и би-миксеры. Оборудование скейт-площадки отвечает всем европейским требованиям качества и безопасности. Основа элементов оборудования – стойкий металл, а покрытие – специальная древесина. Элементы скейт-парка стойкие к внешним осадкам.

Этот подарок скейтерам, роллерам и представителям других видов экстремального уличного спорта городской председатель Владимир ГРОЙСМАН пообещал год назад в обмен на то, что молодые винницкие экстремалы прекратят ездить отремонтированными и реконструированными городскими площадями (в частности, по площади Театральной и скверу Козицкого). В свою очередь молодежь, которая занимается экстремальными видами уличного спорта, во время встречи с мэром Винницы обязалась не просто собираться исключительно в скейт-парке для своих тренировок, проводить там соревнования, но и ухаживать за ним в дальнейшем.

В.ГРОЙСМАН также пообещал молодежи содействие мэрии в решении организационных и юридических вопросов, связанных с созданием и регистрацией городской общественной организации под рабочим названием «Федерация экстремального спорта г. Винницы», и предложил молодым экстремалам создать собственную команду, которая в будущем могла бы представлять Винницу на Всеукраинских соревнованиях.

Сегодня в Винницу со всей Украины приедут лучшие мастера в экстремальном виде уличного спорта для испытания новой скейт-площадки. Также завтра состоятся показательные выступления и мастер-классы скейтеров, роллеров, ВМХ (экстрим-велосипедистов), лучшие из которых будут награждены призами.