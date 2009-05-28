Богдан Ступка стал почетным гражданином Киева

Звание «Почетный гражданин города Киева» присвоено народному артисту Украины, художественному руководителю Национального академического драматичного театра имени Ивана Франко Богдану СТУПКЕ.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали сегодня на заседании сессии депутаты Киевского городского совета. Звание присвоено за выдающиеся личные заслуги в социально-экономическом и культурном развитии столицы Украины, весомый вклад в дело возрождения национальной памяти украинского народа и активную общественную деятельность.