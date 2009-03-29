По Парижу бегал голый чемпион мира с шестом

Французcкий вице-чемпион мира по прыжкам с шестом пробежался в голом виде по Парижу, сообщает Reuters в воскресенье, 29 марта.

Прыгун с шестом Роман Меснил (Romain Mesnil), серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике в Осаке 2007 года, выложил на своем сайте, а также на сервисе YouTube видео с забегом по Парижу. На видео он абсолютно голый с одним шестом в руках. Как заявил спортсмен, в конце 2008 года спонсорский контракт с фирмой Nike не был с ним продлен, и таким образом он надеется привлечь к своей персоне внимание других спонсоров.

"Я сделал это из-за кризиса", - так объяснил СМИ свое поведение Роман Меснил.

На сайте спортсмена сообщается, что полная версия видео с забегом появится 31 марта 2009 года, уточняет Лента.ру. Сейчас на 47-секундном ролике видно, как обнаженный атлет бежит с шестом по Монмартру, а также перебегает через Мост Искусств. На записи интимные места Меснила прикрыты черным квадратом.

Как отмечает Reuters, в новостных выпусках французских телеканалов ролик спортсмена показывали исключительно в прайм-тайм.