ГАИ ограничило движение автомобилей с прицепами

В связи с опасными условиями, которые возникли на автомобильных дорогах государственного значения, введено ограничение на движение транспортных средств с прицепами и полуприцепами в Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ Министерства внутренних дел Украины.

Департамент ГАИ обращается к водителям с просьбой учитывать ограничения при выборе маршрутов движения.