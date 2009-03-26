ГАИ ограничило движение автомобилей с прицепами
06:39, 26 марта 2009Разное
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...в трех областях
В связи с опасными условиями, которые возникли на автомобильных дорогах государственного значения, введено ограничение на движение транспортных средств с прицепами и полуприцепами в Полтавской, Сумской и Черниговской областях.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ Министерства внутренних дел Украины.
Департамент ГАИ обращается к водителям с просьбой учитывать ограничения при выборе маршрутов движения.
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