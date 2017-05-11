В Житомире установят рекорд – самый большой флаг ЕС в Украине
12:28, 11 мая 2017Разное
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В Житомире зафиксируют новый национальный рекорд – самый большой флаг ЕС в Украине. Так Житомирщина готовится к утверждению Советом ЕС безвиза для Украины.
Установка флага размером 454,2 кв. м. состоится в рамках празднования Дня Европы. И это станет визуализацией лозунга «Украина – это Европа!».
Регистрация рекорда пройдет сегодня, 11 мая, в 15.30 по адресу: г. Житомир, вул. Киевская, 1.
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