В Житомире установят рекорд – самый большой флаг ЕС в Украине

В Житомире зафиксируют новый национальный рекорд – самый большой флаг ЕС в Украине. Так Житомирщина готовится к утверждению Советом ЕС безвиза для Украины.

Установка флага размером 454,2 кв. м. состоится в рамках празднования Дня Европы. И это станет визуализацией лозунга «Украина – это Европа!».

Регистрация рекорда пройдет сегодня, 11 мая, в 15.30 по адресу: г. Житомир, вул. Киевская, 1.