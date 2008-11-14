Что лучше: держать гривню или валить ее?

После непродолжительного затишья на валютном рынке Украины среди банкиров и финансовых экспертов снова возникли разногласия по поводу проводимой Национальным банком курсовой политики.

Как известно, в конце октября на межбанковском рынке стоимость американского доллара достигала 7 гривень, а за наличный доллар в обменных пунктах просили даже 7,40-7,50 гривень. Столь резкие прыжки доллара были, естественно, поставлены в укор руководству НБУ, который нерегулярно проводил долларовые интервенции на межбанке. Над Владимиром Стельмахом сгустились тучи и даже заговорили о его скорой отставке. Но состоялся разговор Президента с главой Нацбанка, Стельмах остался на своем месте, а Национальный банк стал ежедневно выходить на межбанковский рынок. В результате доллар начал дешеветь и его курс колеблется в последние дни на уровне около 5,80 грн/долл – как на межбанке, так и на наличном рынке. Правда, котировки покупки и продажи наличного доллара вплотную сблизились, и купить его сейчас в обменках почти невозможно. Из-за чего в стране снова подняли головы валютные менялы.

И вот весьма неожиданно с критикой политики Владимира Стельмаха выступил глава Совета Национального банка Украины Петр Порошенко. В ходе банковского форума в четверг в Киеве он заявил, что длительную стабилизацию курса гривни без улучшения торгового и платежного балансов считает нецелесообразной. «Рассчитывать на более или менее стратегическую перспективу поддержания стабильности (курса гривни – автор) только через механизм использования резервов и валютных интервенций, близоруко, опасно для страны и, в конечном итоге, если не будут работать таможенно-тарифные ограничения, то экономика сама себя защитит через курсовые ограничения, которые рано или поздно будут применены, и я в этом большой трагедии не вижу», - пояснил свою точку зрения Порошенко.

Он также высказался против чрезмерного укрепления курса, в том числе и существенно ниже 6 гривень за доллар. При этом глава Совета Нацбанка подчеркнул, что сейчас выступает против резкого укрепления, также как он выступал против резкой ревальвации курса в текущем году, что привело к потере более 9 млрд. долл. золотовалютных резервов страны и дестабилизировало валютный рынок.

Таким образом, Петр Порошенко четко дал понять, что он считает необходимым в теперешних экономических условиях не держать неизменным курс гривни и, тем более, не ревальвировать гривню, а наоборот, девальвировать ее.

Конечно, такое заявление главы Совета НБУ многими в Украине будет воспринято с возмущением. В частности, очень не обрадует перспектива падения гривни держателей гривневых депозитов. А по состоянию на 1 ноябрясего года объем депозитов в гривне физических лиц составлял 196,0 млрд. грн., юридических лиц – 134,9 млрд. грн. (суммарно – 330,9 млрд. грн.). Кроме того, девальвация гривни нанесет ущерб тем, кто имеет кредиты в долларах или евро – как среди населения, так и в бизнесе. Также ослабление национальной валюты приведет к увеличению инфляции за счет подорожания импорта.

Однако с точки зрения интересов экономики, а тем более, в условиях все сильнее надвигающегося кризиса, ослабление национальной валюты видится довольно разумным шагом. Поскольку таким способом можно улучшить условия для отечественного экспорта и вообще для национального товаропроизводителя, а для импортеров, напротив, «перекрыть кислород». Данный метод в мировой экономической практике не нов, и сейчас многие страны или уже пошли на девальвацию своих валют или подумывают о таком шаге.

Например, глава центробанка Китая Чжоу Сяо Чуань не исключает возможность снижения курса юаня для стимулирования экспорта и экономического роста. О чем Чжоу Сяо Чуань заявил недавножурналистам в кулуарах совещания глав центробанков в деловой столице Бразилии. И это при том, что китайский экспорт оккупировал сегодня весь мир, а золотовалютные резервы Поднебесной занимают по своей величине первое место среди всех стран и составляют почти 2 триллиона долларов.

На такие же меры недавно пошла и Россия. С утра 11 ноября российский Центробанк демонстративно снизил курс рубля к корзине валют на 30 копеек. Что стало следствием совещания днем ранее у премьер-министра Владимира Путина экономических министров, банкиров и глав правоохранительных органов. При этом глава Банка России Сергей Игнатьев подтвердил, что Банк согласен с перспективами постепенной девальвации российского рубля.

В странах Прибалтики, возможно, также, решатся на подобное действо. Литва, Латвия и Эстония могут пойти на девальвацию своих национальных валют, рискуя тем самым задержать свое вхождение в зону евро - сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз специалистов из Bank of America Corp. Лондонский аналитик Bank of America Дэвид Хонер полагает, что у прибалтийских стран есть два варианта снижения инфляции: девальвация национальных валют, что задержит введение евро, или глубокий экономический спад. «Я думаю, страны Балтии отложат вступление в зону евро», - заключил эксперт.

Вспомним еще два известных обстоятельства. Во-первых, о том, как негодовали правительства европейских государств (особенно нервничал французский президент Николя Саркози) в связи с наблюдающимся в последние годы быстрым ростом евро к доллару, что тормозило европейский экспорт и было на руку американским экспортерам. А во-вторых, о том, что одним из действенных шагов преодоления Великой депрессии, предпринятым американским президентом Рузвельтом, была девальвация на 40% доллара по отношению к золоту.

Ну и, наконец, вспомним также, что украинская экономика начала впервые за весь период независимости расти только в 2000 году (рост реального ВВП в 2000 году – 105,9%, в 1999 году – 99,8%, в 1998 году – 98,1%), после того как гривня девальвировала в 1998-1999 годах в 2,7 раза – до курса 5,3-5,4 грн/долл. И именно резкое ослабление гривни стало тогда главным толчком к возрождению отечественной промышленности.

Поэтому вчерашнее заявление Петра Порошенко представляется в сегодняшних условиях вполне логичным. Расходование Нацбанком валютных резервов на поддержание курса гривни на нынешнем уровне, чем он сейчас занимается, видится очень рискованным. Ведь резервов может просто не хватить (даже с добавкой 16,5 млрд. долл. от МВФ), и что потом? А потом может произойти неуправляемый обвал гривны до таких отметок, по сравнению с которыми нынешние прогнозы от некоторых экспертов в 9-10 грн/долл покажутся очень деликатными...

Юрий Глухов