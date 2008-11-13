Порошенко считает неоправданным держать курс ниже 6 гривень за доллар

Глава Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО считает, что длительная стабилизация курса гривни без улучшения торгового и платежного балансов является нецелесообразной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе банковского форума в четверг в Киеве.

«В данном случае политика интервенции для стабилизации курса, я ее одобряю. Она эффективна, но она краткосрочна, и рассчитывать на более или менее стратегическую перспективу поддержания стабильности только через механизм использования резервов и валютных интервенций, близоруко, опасно для страны и, в конечном итоге, если не будут работать таможенно-тарифные ограничения, то экономика сама себя защитит через курсовые ограничения, которые рано или поздно будут применены, и я в этом большой трагедии не вижу», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Кроме этого он также высказался против чрезмерного укрепления курса, в том числе и существенно ниже 6 гривень за доллар, что на сегодня является абсолютно неоправданным. П.ПОРОШЕНКО отметил, что сейчас выступает против резкого укрепления, также как он выступал против резкой ревальвации курса в текущем году, что привело к потере более 9 млрд. долл. золотовалютных резервов страны и дестабилизировало валютный рынок.

Говоря о внешней торговле, П.ПОРОШЕНКО отметил, что данные Госкомстата о снижении импорта не являются позитивным фактором. В частности, по его словам, продолжается рост объемов потребительского импорта (телевизоры, холодильники, товары длительного пользования), а сокращение объемов импорта происходит за счет сокращения объемов импорта оборудования, сырья для промышленности и т.д.

Он подчеркнул, что о структурных изменениях, которые стали причиной сокращения объемов импорта, на сегодня говорить не приходится.

По мнению П.ПОРОШЕНКО, задача улучшения торгового и платежного баланса является первоочередной, даже несмотря на угрозы, которые будут возникать перед Украиной через механизм ВТО или через механизм определенных осложнений двухсторонних отношений. «Они ничто, если мы не стабилизируем ситуацию с торговым и платежным балансами страны», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Для достижений этой цели глава Совета НБУ предлагает отказаться от тезиса эффективной поддержки базовых отраслей (металлургии и химии), вместо этого определяющей должна быть диверсификация промышленности Украины и украинского экспорта, что привело бы к снижению угроз для платежного и торгового баланса от ситуации на одном или двух товарных рынках.

Как сообщал УНИАН, по информации председателя Национального банка Украины Владимира СТЕЛЬМАХА, по итогам 9 месяцев этого года положительное сальдо платежного баланса Украины составило 6,3 млрд. долл. США.

По информации Госкомстата, отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в январе-сентябре 2008 года составило 10 млрд. 284,1 млн. долл. против 3 млрд. 742,1 млн. долл. в январе-сентябре 2007 года.