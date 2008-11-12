Путин решил обвалить рубль

Как стало известно, сегодня с утра Банк России демонстративно снизилкурс рубля к корзине валют на 30 копеек, а вечером столь же демонстративно поднял ставку рефинансирования до 12%. Что стало следствием позавчерашнего совещания у премьер-министра Владимира Путина экономических министров, банкиров и глав правоохранительных органов.

Глава Банка России Сергей Игнатьев вчера подтвердил, что Банк согласен с перспективами постепенной девальвации российского рубля. Именно поэтому вчера и доллар, и евро подорожали: официальный курс рубля сегодня составляет 27,33 руб./$ и 34,57 руб./?, к корзине рубль подешевел на 30 коп., и она теперь поддерживается ЦБ на уровне 30,7 руб. вместо прежних 30,4 руб.

Существенно девальвировал за два последних дня и наличный рубль. Так, сегодня с утрасредний курс доллара в коммерческих банках составляет 27,7807 руб/долл., а 10 ноября он равнялся 27,0725 руб/долл. Таким образом, всего за два дня наличный рубль упал к доллару на 2,6%.