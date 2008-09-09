ДТП в Киеве: травмировались 14 пассажиров автобуса

В Киеве в дорожно-транспортной аварии травмированы 14 пассажиров автобуса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, авария произошла вчера, 8 сентября, в 23.20 на улице Глубочицкой. Водитель автобуса "ISUZU A091", двигаясь в направлении ул. Артема, не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением и совершил наезд на дерево.

В транспортном средстве находились 20 пассажиров, из них 14 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Как отметили в ГАИ, по предварительным данным, причиной дорожно-транспортного происшествия может быть переутомление и, соответственно, невнимательность водителя. Ведь, несмотря на 22-летний водительский стаж, на момент совершения ДТП он находился за рулем одиннадцатый час.

Продолжается расследование.