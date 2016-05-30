11 идей для 3G от украинских студентов

30 мая в 9-00 в БЦ «Инком» (ул. Смоленская 31-33) студенты лучших технических вузов представят решения для внедрения 3G услуг.

30 мая 2016 г. студенты 11 ведущих технических вузов Украины представят свои проекты по внедрению новых услуг с использованием 3G. Публичная защита работ состоится в рамках 10-го национального конкурса «Профессионалы будущего 2016», организатором которого выступил оператор Vodafone. На протяжении 3 месяцев команды разрабатывали «Технические решения для внедрения новых услуг с использованием технологий широкополосной передачи данных» и готовы посоревноваться за главный подарок конкурса – 125 000 гривен.

Среди заявленных 3G идей: облачные сервисы хранения и обработки информации, реализация концепции интернета вещей, решения для умного дома и мобильной медицины, сервисы для стриминга и онлайн обработки видео файлов и др.

Юбилейный конкурс «Профессионалы будущего 2016» проходит с нововведением. Вместе с фондом BrainBasket, который занимается развитием IT образования в Украине, в рамках конкурса введена дополнительная номинация «IT перспектива». Проекты студентов оценят представители IT-отрасли на предмет возможной реализации предложенных услуг на сетях мобильных операторов.

Компания Huawei, которая традиционно выступает партнером конкурса, определит и наградит команду, которая представит «Наиболее инновационное решение».

Участники конкурса «Профессионалы будущего 2016»:

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» (г. Харьков)

Харьковский национальный университет радиоэлектроники (г. Харьков)

Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара (г. Днепропетровск)

Одесская национальная академия связи им. О.С. Попова (г. Одесса)

Национальный университет «Львовская политехника» (г. Львов)

Донецкий национальный технический университет (г. Красноармейск)

Запорожский национальный технический университет (г. Запорожье)

Тернопольский национальный технический университет им. И. Пулюя (г. Тернополь)

Национальный авиационный университет (г. Киев)

Национальный технический университет Украины «КПИ» (г. Киев)

Государственный университет телекоммуникаций (г. Киев)

О национальном конкурсе «Профессионалы будущего»

«Профессионалы будущего» – это единственный в Украине отраслевой конкурс научных работ среди студентов 4 курсов телекоммуникационных факультетов. Конкурс основан в 2006 г. и ежегодно проходит при поддержке Минобразования, Госспецсвязи и НКРСИ. Команды студентов соревнуются за главный подарок в размере 125 000 гривен на обучение и проходят стажировку в технической дирекции оператора.

Конкурсная комиссия конкурса состоит из представителей вузов и экспертов телекомм и IT-отрасли. Жюри оценивает научные разработки студентов исходя из их инновационности, практического значения, логики и архитектуры проектирования, скорости реализации, а также презентационных навыков команд. Победитель определятся по максимальной сумме баллов.

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Vodafone

Пресс-служба

pr@vodafone.ua

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Про Vodafone

Vodafone – одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний, предоставляющая широкий спектр услуг, включая мобильную голосовую связь, передачу данных, обмен сообщениями, фиксированный интернет и кабельное телевидение. Оператор работает в 26 странах, имеет партнерские соглашения с операторами в 57 странах и оказывает услуги фиксированного широкополосного доступа в интернет на 17 рынках. По состоянию на 31 марта 2016 года Vodafone предоставляет услуги 462 миллионам абонентов мобильной связи и 13 миллионам пользователей фиксированного интернета. Более подробная информация на странице www.vodafone.com.