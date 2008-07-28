Заявление МИД России, которое не может не вызывать возмущение

В современной России смесь коммунистической и национал-социалистической идеологии уже перестала быть идеологией маргиналов, она с все большей очевидностью становится официальной идеологией российского режима... Кремлевские правители переходят границу...

26 июля 2008 года МИД России выступил с заявлением, которое трудно оставить без комментария. Российское Министерство иностранных дел возмутилось по поводу прокламации президента США «о порабощенных народах». В ней Джордж Буш приравнял немецкий нацизм и советский коммунизм, назвав их «единым злом XX века». МИД России в своем заявлении деяния коммунистического режима характеризует таким образом: «Осуждая злоупотребления властью и неоправданную суровость внутриполитического курса советского режима того времени, мы, тем не менее, не можем равнодушно отнестись к попыткам уравнять коммунизм с нацизмом и согласиться с тем, что они были движимы одними и теми же помыслами и устремлениями».

То, что в России на протяжении нескольких последних лет происходит полномасштабное отбеливание преступлений коммунистического режима, его идеологов и исполнителей, давно не новость. Нынешние кремлевские вожди являются достойными наследниками системы ЧК – ГПУ – НКВД – МГБ – КГБ. Перестройку современной России они осуществляют не за счет развития общества на основе демократии, свободы слова, независимости судебной системы, а путем все большей пропаганды достижений советского режима, особенно в части могущества и величия страны, которую, в действительности, не уважал, но боялся весь цивилизованный мир. Вспомните хотя бы крылатое высказывание Маргарет Тетчер: «Советский Союз – это та же Верхняя Вольта, только с ракетами».

Человечество не имеет права забыть все ужасные преступления коммунистического режима СССР, с десятками миллионов замученных в тюрьмах и концлагерях, начиная с 1917-го и заканчивая 1991 годом, Голодомором, развязанной коммунистическим режимом совместно с национал-социалистической Германией Второй мировой войной, на которой погибло свыше сорока миллионов человек, уже не говоря о десятках миллионов тех, кто стал калеками. И это все без упоминания еще о трех десятках войн, которые начинались и происходили при прямом участии коммунистического режима Советского Союза.

Так вот все это характеризуется российскими мидовцами лишь как «злоупотребление властью и неоправданная строгость внутриполитического курса советского режима».

Вчитайтесь в эти слова, вчитайтесь еще раз и еще. Вчитайтесь в это нежелание российских властьимущих «уравнять коммунизм с нацизмом и согласиться с тем, что они были движимы одними и теми же помыслами и устремлениями». Хотя единство коммунистической и национал-социалистической идеологии и режимов, что их исповедовали, – в их невосприятии демократии, свободы слова, пренебрежении миллионами человеческих жизней, делении людей по расовому или другим принципам, мечтами о мировом господстве – очевидно и понятно. Назвать коммунистическую и национал-социалистическую идеологию «единым взлом XX века» – это чрезвычайно мягкая характеристика этих двух людоедских идеологий. В действительности, обе они заслуживают куда более жестких эпитетов.

В свое время состоялся Нюрнбергский процесс, на котором была осуждена национал-социалистическая идеология, ее вдохновители и руководители. Этот процесс в значительной мере стал залогом, прививкой от повторения ужасов нацизма. К сожалению, коммунистическая идеология и коммунистические вожди Советского Союза избежали ответственности за все свои ужасные преступления. И это все не может не вызывать обеспокоенность.

Международное сообщество должно быть бдительным. В современной России смесь коммунистической и национал-социалистической идеологии, подпитываемая имперскими амбициями, уже перестала быть идеологией маргиналов, она с все большей очевидностью становится официальной идеологией современного российского режима. И это может привести к непредсказуемым последствиям для всего человечества. Став на путь отбеливания и фактической реабилитации преступлений коммунистического режима Советского Союза, сегодняшние кремлевские правители переходят границу, за которой они становятся соучастниками тех преступлений и возможными организаторами новых, не менее кошмарных, чем те, за которые все человечество в двадцатом веке заплатило ужасную цену.

Борис Кушнирук