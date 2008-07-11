В Черновцах откроют мини-памятник Арсению Яценюку

Известный черновицкий художник Анатолий ФЕДИРКО в рамках проекта «Нон-культ» намеревается 14 июля открыть в Черновцах миниатюрный памятник председателю Верховной Рады Украины Арсению ЯЦЕНЮКУ.

Как сообщил корреспонденту УНИАН А.ФЕДИРКО, «председатель Верховной Рады, как известно, родом из Черновцов, а потому и чествовать его решили в родном городе».

По словам художника, памятник будет установлен возле книжного магазина «Букинист» в центре Черновцов. Он будет вызывать ассоциации с иконой. Рядом установят кружку для сбора пожертвований на «развитие украинского парламентаризма».

А.ФЕДИРКО говорит, что запланированное мероприятие уже сейчас «навело фурор» среди многих украинских народных депутатов из разных фракций, которые выразили желание лично прибыть на открытие этого постамента.

Ранее по инициативе А.ФЕДИРКО фасад «Букиниста» уже был украшен одним мини-памятником из гипса – украинскому писателю Юрию АНДРУХОВИЧУ в виде неандертальца.