ДТП в Киеве: 1 погибший, 7 раненых

В Киеве водитель легкового автомобиля не справился с управлением: один человек погиб, семь получили травмы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, сегодня ночью водитель автомобиля "Chevrolet Aveo", двигаясь по улице Олены Телиги, при выполнении поворота справа в направлении улицы Копыловской, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и перевернулся, после чего совершил наезд на электроопору.

В результате дорожно-транспортного происшествия один пассажир автомобиля погиб на месте происшествия, а водитель и еще шесть пассажиров этого же транспортного средства получили значительные телесные повреждения.

Установлено, что водитель "Chevrolet Aveo", 1990 года рождения, удостоверения водителя и талона к удостоверению не получал.

Из-за нарушения водителями правил дорожного движения за минувшие сутки только в Киевской области и в столице во время ДТП погибли девять человек, еще 12 травмированы, отмечает пресс-служба Департамента ГАИ МВД.