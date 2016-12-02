На Черниговщине по программе Приватбанка "КУБ" кредиты получили уже более 100 предпринимателей на 10 миллионов

В Черниговской области со времени начала программы Приватбанка "Страна успешного бизнеса (КУБ)" кредиты на собственное дело получили более 100 предпринимателей на 10 млн грн.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила руководитель Черниговского регионального управления ПАО "ПриватБанк" Ася Бойко сегодня во время первого регионального бизнес-форум «Украина - страна предпринимателей».

По ее словам, создано 200 новых рабочих мест. «Эти цифры собраны коллегами, и они соответствуют действительности», - сказала она.

Бойко отметила, что проведенный анализ свидетельствует, что больше всего дополнительных инвестиций требуют магазины промтоваров и продуктов питания, расширяют свои мощности предприниматели, которые занимаются производством, а также владельцы кафе, кофеен и пиццерий.

Представитель Приватбанка подчеркнула, что банк не только кредитует предпринимателей, а также его специалисты проводят обучение для начинающих предпринимателей, предоставляют бесплатные услуги по бухгалтерскому и юридическому сопровождению собственного дела.

Участники бизнес-форума положительно оценили, как деятельность Приватбанка в сфере поддержки бизнеса, так и наработки власти.

В частности, заместитель городского головы Александр Ломако отметил, что то время, когда большинство жителей работали на 5-6 предприятиях прошел и на сегодня 56 тыс. черниговцев заняты в сфере малого и среднего бизнеса, и именно малые и средние предприниматели составят основу экономического развития.

Он отметил, что вчера на сессии депутаты утвердили программу развития малого и среднего бизнеса, что подтверждает важность для местной власти этого сектора экономики.

Ломако отметил, что программа разрабатывалась с участием предпринимателей. «Ведь без акцентов на ключевых сферах, которые станут магнитом и определят вектор развития города, ничего не получится», - отметил он.

Руководитель региональной организации Украинского союза промышленников и предпринимателей Владимир Козыр подчеркнул, что мероприятие является полезным для предпринимателей, поскольку он дает возможность наладить диалог между бизнесом и властью, определить пространство для совместных взаимовыгодных решений.

Как руководитель организации предпринимателей, он подчеркнул, что возрождение Украины невозможно без экономического роста.

«Чтобы получить деньги, надо их «засеять» в бизнесе. Если не развивать бизнес, то в Украине ничего не сделаем», - сказал он.

Сейчас на бизнес-форуме в Чернигове продолжаются дискуссии с участием представителей бизнеса и региональной власти. Предприниматели делятся историями успеха, которые вдохновляют, узнают новые инвестиционные возможности для развития малого бизнеса региона.

Как сообщал УНИАН, в Чернигове сегодня, 2 декабря, в помещении облпотребсоюза проходит первый региональный бизнес-форум «Украина - страна предпринимателей», инициированный ПриватБанком и Украинским союзом промышленников и предпринимателей. В форуме принимают участие около 120 представителей малого и среднего бизнеса Черниговщины, а также тех, кто мечтает о собственном деле.

Справка УНИАН. Организаторы форума – Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке местной власти и Приватбанка – стремятся показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса. Главная цель проекта – способствовать за счет развития малого бизнеса созданию свыше 1 млн новых рабочих мест по всей стране.