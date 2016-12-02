В Чернигове начался первый региональный бизнес-форум "Украина - страна предпринимателей"

Как передает корреспондент УНИАН, в форуме принимают участие около 120 представителей малого и среднего бизнеса Черниговщины, а также тех, кто мечтает о собственном деле.

Руководитель Черниговского регионального управления Приватбанка Ася Бойко отметила, что большинство граждан Украины сейчас живут на 50 долл. США в месяц, тогда как стандарты ООН втрое выше. В Украине растет безработица, количество украинцев, которые работают за рубежом достигает 6-8 млн лиц. Основной причиной, почему граждане не открывают собственное дело, является отсутствие финансирования.

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Поэтому Приватбанк вместе с партнерами поставил задачу стимулировать развитие предпринимательства и создавать новые рабочие места через программы кредитования малого и среднего бизнеса, а также предоставление бесплатных бухгалтерских, юридических, банковских услуг.

«У вас есть идеи, есть мечты. Я верю в вас. Сделаем Черниговщину страной успешного бизнеса», - призвала Бойко.

Среди участников - председатель правления региональной организации УСПП Владимир Козырь, заместитель городского головы Александр Ломако, директор областного центра занятости Лидия Падалка, председатель местного отделения ОО «Всеукраинское объединение предпринимателей малого и среднего бизнеса» Ирина Березинец и другие.

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В программе форума предусмотрены дискуссии бизнеса и представителей региональных властей, вдохновляющие истории успеха украинских предпринимателей и новые инвестиционные возможности для развития малого бизнеса региона. Во время открытого диалога предпринимателей и властей будет принят ряд важных решений по реальной поддержке малого бизнеса в регионе. Кроме того, участники форума получат из первых рук полезные инструменты для упрощения операционной деятельности, индивидуальные консультации от специалистов по регистрации предприятий, бухгалтерского учета, налоговой отчетности, юридическому сопровождению деятельности, франчайзингу, электронной коммерции и тому подобное.

Справка УНИАН. Организаторы форума – Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке местных властей и Приватбанка – стремятся показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса. Главная цель проекта – способствовать за счет развития малого бизнеса создание свыше 1 млн новых рабочих мест по всей стране.