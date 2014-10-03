Военные врачи Ровенской области оказывают помощь участникам АТО

Как отметил начальник военно-лечебного учреждения полковник медицинской службы Алексей Кленов, основное внимание сосредоточено на реабилитации раненых военнослужащих и их возвращении к нормальной полноценной жизни. За весь период военный госпиталь принял более полутысячи военнослужащих-участников АТО. Более 200 пациентов в настоящее время еще находятся на лечении, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

Военные врачи говорят, что они уже стали и воспитателями, и капелланами, и психологами. Пациенты делятся с ними своими воспоминаниями и тем, что наболело, обращаются за советом или утешением, а потому часто приходится трудные моменты боев АТО сопереживать с ранеными.

Война для всех становится нешуточным испытанием на психическую устойчивость. Поэтому в Одесском гарнизонном военном госпитале работает 5 психологов, которые помогают участникам АТО преодолевать моральные травмы. Часто совместно с военнослужащими психологическую помощь получают и члены их семей.

Медики в погонах ухаживают за пациентами с огромной заботой, и благодаря этому военнослужащие быстрее идут на поправку.