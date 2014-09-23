Эстония будет лечить 10-х раненых в зоне АТО украинских военных

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации.

«Уже не первый раз мы отправляем раненых на лечение в страны ЕС. Теперь на нашу просьбу откликнулась и Эстония. Сначала речь шла о 24 раненых, но в конечном итоге остановились на 10. Эстонская сторона взяла на себя все расходы по транспортировке, лечению и реабилитации солдат, за что мы им очень благодарны. Ребята будут находиться там столько, сколько нужно, то есть до полного выздоровления», – цитирует пресс-служба заместителя главы Днепропетровской облгосадминистрации Бориса Филатова.

Читайте также2,5 тысячи украинских военных получили ранения за время АТООтправленные в Эстонию на лечение военные – это представители спецбатальонов «Шахтерск», «Донбасс», «Днепр-1», воинских частей. Характер травм пациентов – ранения конечностей, грудной клетки и брюшной полости. Состояние большинства раненых солдат медики оценивают как средней тяжести.

Вместе с ребятами в Эстонию вылетела делегация из Днепропетровска для ознакомления с современным протезным центром. По предварительной договоренности украинские раненые смогут получить там протезы.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября в Литву для дальнейшего лечения отправились 14 раненых бойцов.