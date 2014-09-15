14 раненых участников АТО отбыли в Литву для дальнейшего лечения

Накануне отлета в Днепропетровск прибыл Атташе Литвы по вопросам обороны Миндаугас Квиклис, а также литовские медики. Военная делегация посетила областную клиническую больницу имени И. Мечникова, где проходили лечение тяжелораненые военнослужащие, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

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По словам врачей, 5 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, (ранение позвоночника, конечностей, брюшной полости), 4 - средней тяжести (преимущественно ранения мягких тканей), 4 - в тяжелом (травмы конечностей), и один военнослужащий находится в крайне тяжелом состоянии (серьезное ранение печени). Среди раненых пациентовесть представители ВДВ, отдельных механизированных бригад, батальонов территориальной обороны Министерства обороны и добровольных батальонов Национальной гвардии.

Следует отметить, что все расходы на транспортировку раненых в Литву и предоставления им квалифицированной медицинской помощи взяла на себя принимающая сторона. Подготовку документов и виз взяла на себя Днепропетровская областная государственная администрация.

Планируется, что на следующей неделе 15 раненых участников АТО отбудут для дальнейшего лечения в Эстонию.