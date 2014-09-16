В Хмельницкой области доноры сдают кровь с отрицательным резус-фактором для бойцов АТО

Со средины августа в Хмельницкую областную станцию переливания крови пришли более 1200 жителей области с отрицательным резус-фактором (Rh-) чтобы сдать кровь для раненых в зоне АТО военнослужащих, сообщает сайт Министерства обороны.

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Таким образом почти 600 л редких компонентов крови были распределены в соответствии с потребностями, между профильными медицинскими учреждениями Министерства обороны, Государственной пограничной службы и МВД.

"Если раньше, до марта или апреля, наша станция принимала по 2-3 десятка доноров ежедневно, то через нынешние события на востоке количество желающих приобщиться к помощи раненым бойцам ежедневно фиксируется на уровне 50-70 человек", - сообщил заведующий отделом заготовки крови и ее компонентов Хмельницкой областной станции переливания крови Ярослав Столяр.

Он также подчеркнул, что нехватки доноров в регионе нет. Объясняет это тем, что люди стали более сознательными и сплоченными из-за аннексии Крыма Россией и разжиганием ней братоубийственной войны в Луганской и Донецкой областях.

"У нас есть потребность в пополнении банка компонентами крови от доноровс отрицательным резус-фактором, и, особенно, редкими группами крови III и IV (В и АВ). Статистика свидетельствует, что в украинцев самой распространенной группой крови является вторая группа (А) - 40%. Далее следуют первая группа (0) - 37%, третья (В) - 17%, четвертая (АВ) - 6%. А отрицательный резус встречается лишь у двух человек из десяти", - констатировал Ярослав Столяр.

В середине августа руководство областной станции переливания крови обратилось к нескольким популярным в регионе телеканалам, газетам и веб-порталам с просьбой разместить объявление соответствующего содержания. И уже на следующее утро десятки желающих жителей Хмельницкой области с отрицательным резус-фактором пришли в медицинское учреждение, чтобы сдать кровь для раненых в АТО защитников Отечества.