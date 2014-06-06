Для раненных в АТО военных киевляне за день сдали 75 литров крови
16:46, 06 июня 2014Армия
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В Киеве по просьбе военных врачей и волонтеров около 200 человек сдали кровь для военнослужащих, раненных во время антитеррористической операции (АТО).
Доноры сдали за день 75 литров крови / фото Министерство обороны
«Если в феврале нормой было 30, максимум 40 доноров в день, то сейчас количество выросло в разы. По состоянию на 13.00 жители Киева сдали 75 литров крови. С самого утра люди стояли в очереди часами, чтобы помочь военнослужащим и сдать свою кровь», - сообщил заместителя начальника отдела заготовки и консервирования крови Центра крови вооруженных сил Андрей Собченко.
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Как говорится в сообщении Министерства обороны, военные врачи и волонтеры призывают киевлян продолжать сдавать кровь для помощи раненым военным, которые принимали участие в АТО.
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