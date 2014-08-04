За последние сутки погибли 5 бойцов АТО, 14 ранены - СНБО

На протяжении последних суток в зоне проведения АТО погибли 5 украинских военнослужащих, 14 - получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

“За последние сутки у нас погибли 5 военнослужащих. 14 - получили ранения”, - сказал он.

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По словам Лысенко, ночь на 4 августа характеризовалась повышениям активности бандформирований. Увеличилась интенсивность обстрелов позиций сил АТО, в том числе из установок “Град”, танков и минометов.

Кроме того, по данным Лысенко, с территории РФ на протяжении суток 5 раз были обстреляны позиции сил АТО, в том числе из установок “Град”.

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В частности, вчера в 21.00 под артиллерийский огонь россиян попали десантники в районе Червонопартизанска, под минометный обстрел - позиции украинских войск в районе Зеленополья. В полночь из установок “Град” российские военные обстреляли украинских десантников в районе Дьяково. Также российские военные открыли артиллерийский огонь по позициям пограничников, а из минометов обстреляли украинских военных в районе поселка Камышное. Огонь велся из населенного пункта Маноцкий (РФ) в направлении украинского села Югановка, подчеркнул Лысенко.