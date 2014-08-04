Увеличилась интенсивность обстрелов позиций сил АТО со стороны боевиков - штаб АТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба АТО.

"Ночь с 3 на 4 августа характеризуется повышением активности бандформирований. Увеличилась интенсивность обстрелов позиций АТО сил", -подчеркивают в пресс-службе.

В частности, ночью наблюдался пролет беспилотника.

Боевики обстреляли из БМ-21 «Град» блокпост в районе населенного пункта Нижняя Таловка и позиции пехотинцев в районе Волнухино.

Продолжается артиллерийско-минометный обстрел позиций сил АТО с территории Российской Федерации.Читайте такжеТеррористы обстреливают территорию РФ, чтобы подставить Украину - пограничники

"01.50 - 02.00 - минометный обстрел позиций пехотинцев в районе населенного пункта Нижний Минченок. 16.40 - 16.50 - артиллерийский обстрел блокпоста в районе перекрестка дорог рядом с населенным пунктом Каменка. 16.40 - 17.00 - минометный обстрел блокпоста в районе населенного пункта Новый Мир", - говорится в сообщении.

В частности, с территории РФ велся артиллерийский обстрел десантников в районе населенного пункта Червонопартизанск. Обошлось без потерь.

"20.30 - 21.00 - минометный обстрел позиций украинских войск в районе населенного пункта Зеленопілля. Без потерь. 23.00-00.40 - обстрел из БМ-21 позиций десантников в районе населенного пункта Дьяково. Без потерь", -сообщили в штабе.