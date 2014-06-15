Министр обороны назвал причину отстранения от обязанностей генерала Генштаба

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны Михаил Коваль, передает ТСН.ua. Он отметил, что на время расследования от исполнения обязанностей отстранен целый ряд военнослужащих.

Михаил Коваль также отметил, что террористы хотели не просто сбить самолет, а именно уничтожить его. "3 самолета было в эту ночь в небе. Террористы намеренно на поражение осуществили обстрел второго самолета", - рассказал исполняющий обязанности министра.

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Он отметил, что самолет мог еще совершить посадку после попадания двух ракет, нотеррористы направили на него длинную очередь из крупнокалиберного пулемета. "Стреляли бронебойно-зажигательными патронами. Произошел взрыв крыла самолета, где находился авиационный керосин, и самолет упал на землю", - рассказал Михаил Коваль.

Глава Минобороны подчеркнул, что военное руководство знало о террористах вокруг аэропорта Луганска, и была проведена зачистка этой зоны. "Я еще раз хочу сказать, что высокие профессионалы работали, самолет был на достаточно большой высоте и заходил на глиссаду (траектория снижения при посадке). То, что произошло, было на расстоянии 7-8 км от аэропорта, где фактически не было возможности в этой ситуации контролировать ", - пояснил Михаил Коваль.

Он добавил, что группа террористов была очень мобильная, боевики передвигались на внедорожнике.

Одновременно генерал назвал неправдивой информацию о том, что военное командование якобы знало о планах террористов обстрелять Ил-76. "У нас каждый день, каждую секунду идет проверенная информация от людей и органов, с которыми мы взаимодействуем. И такой информации не было. Если есть опасность, мы немедленно на нее реагируем", - заверил Михаил Коваль.