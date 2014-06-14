Колонна из десяти грузовиков с террористами вошла в Луганск – СМИ
08:53, 14 июня 2014Политика
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Колонну зафиксировали камеры видеонаблюдения
Колонна из десяти грузовиков с террористами вошла в Луганск / informator.lg.ua
В Луганск, около половины второго ночи, вошла колонна из десяти грузовиков и УАЗов, которая направилась в центр города. Через час в ту же сторону поехали три рейсовых автобуса.
Об этом сообщает местное издание informator.lg.ua.
"В 3:05 большая колонна тентованных грузовиков проследовала через развязку на квартале Гаевого в сторону Аграрного университета", - пишет издание.
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Напомним, Госдеп США обвинил Россию в том, что она помогает террористам танками.
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